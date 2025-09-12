Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 231,05 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 231,05 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 232,14 USD. Bei 230,59 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.839.715 Amazon-Aktien.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 4,96 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 257,63 USD.

Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,33 Prozent gesteigert.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,66 USD fest.

