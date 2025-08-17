Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Montagnachmittag auf rotes Terrain

DAX24.291 -0,3%ESt505.427 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.900 -0,1%Nas21.615 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,61 -0,8%Gold3.338 +0,1%
18.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 228,51 USD.

Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 228,51 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 228,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.125.490 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 5,77 Prozent niedriger. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 41,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,63 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 167,70 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 6,64 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

