Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 223,91 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,8 Prozent auf 223,91 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 223,80 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 227,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.542.582 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,31 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 38,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,63 USD je Amazon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 167,70 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 147,98 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 6,65 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

