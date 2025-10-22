Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend schwächer

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 217,09 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 217,09 USD ab. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 216,52 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,42 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.149.973 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,71 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 34,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,63 USD.

Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 147,98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Amazon.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil

Aktie vor Bilanz im Blick: Wie Netflix seine Abozahlen weiter steigern will

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 5 Jahren verdient