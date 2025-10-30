Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Amazon im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 226,89 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 226,89 USD. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 223,95 USD ab. Bei 227,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.172.106 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,89 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,79 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 258,63 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 167,70 Mrd. USD im Vergleich zu 147,98 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,69 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

US-Tech-Riesen steigern EU-Lobbyausgaben

OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen

iRobot-Aktie implodiert: Letzter Kaufinteressent wirft das Handtuch