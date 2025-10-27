DAX 24.210 -0,4%ESt50 5.689 -0,4%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.074 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 64,66 -1,7%Gold 3.914 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt ab -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Nordex-Aktie springt zweistellig hoch: Prognose für operative Gewinnmarge 2025 erhöht Nordex-Aktie springt zweistellig hoch: Prognose für operative Gewinnmarge 2025 erhöht
Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
195,00 EUR -0,24 EUR -0,12 %
STU
227,50 USD +3,22 USD +1,43 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,05 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

UBS AG

Amazon Buy

08:06 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
195,00 EUR -0,24 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 271 auf 279 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephen Ju verschob seine Bewertungsbasis am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht um ein Quartal weiter in die Zukunft. Die Anleger dürften sich beim Bericht voll auf das Wachstum der Cloud-Sparte AWS fokussieren. Die Erwartung liege bei etwa plus 18 Prozent - mit der Hoffnung auf eine Beschleunigung im vierten Quartal und 2026./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 279,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 226,97		 Abst. Kursziel*:
22,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 227,50		 Abst. Kursziel aktuell:
22,64%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

08:06 Amazon Buy UBS AG
22.10.25 Amazon Buy UBS AG
20.10.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

finanzen.net Mehr Rechenleistung OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
dpa-afx iRobot-Aktie implodiert: Letzter Kaufinteressent wirft das Handtuch
TraderFox Amazons Verjüngungskur! Was hinter den geplanten Massenentlassungen von 30.000 Mitarbeitern steckt!
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Der nächste Black Friday steht bevor - auf diese Tricks der Händler sollten sich Schnäppchenjäger gefasst machen
finanzen.net Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon legt am Montagabend zu
finanzen.net Montagshandel in New York: Dow Jones legt am Montagnachmittag zu
BNP Paribas Dow Jones, Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Robinhood, Alcoa - Charttechnik mit Harald Weygand
RTE.ie Amazon targets up to 30,000 corporate job cuts - sources
Deutsche Welle Outage at Amazon cloud service unit causes major disruption
EQS Group Amazon Singapore Shares the Joy with 12 Days of Black Friday Deals and New Shopper Insights
Benzinga Amazon, SoFi, Hyperscale Data, Celestica And Qualcomm: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
FOX Business Amazon to cut nearly 30K corporate jobs in largest layoff in company history: report
Business Times Amazon targets as many as 30,000 corporate job cuts: sources
Benzinga Amazon To Cut Up To 30,000 Jobs, Largest Layoff In Company History
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Amazon.com Stock In The Last 15 Years
RSS Feed
Amazon zu myNews hinzufügen