Amazon Aktie
Marktkap. 2,05 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 271 auf 279 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephen Ju verschob seine Bewertungsbasis am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht um ein Quartal weiter in die Zukunft. Die Anleger dürften sich beim Bericht voll auf das Wachstum der Cloud-Sparte AWS fokussieren. Die Erwartung liege bei etwa plus 18 Prozent - mit der Hoffnung auf eine Beschleunigung im vierten Quartal und 2026./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 279,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 226,97
|Abst. Kursziel*:
22,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 227,50
|Abst. Kursziel aktuell:
22,64%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 257,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|08:06
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.04.17
|Amazon Sell
|Standpoint Research
|23.03.17
|Amazon Sell
|UBS AG
|14.08.15
|Amazon Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.09
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.08
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.09.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.18
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.18
|Amazon Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.