DAX24.117 -0,7%Est505.702 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.950 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1662 +0,1%Öl65,15 +1,1%Gold3.997 +1,4%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent  Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
So entwickelt sich Amazon

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

29.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Amazon zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 230,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
198,28 EUR 2,28 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 232,80 USD. Bei 231,73 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.472.856 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 258,63 USD.

Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,98 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,69 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Amazon BuyUBS AG
22.10.2025Amazon BuyUBS AG
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Amazon BuyUBS AG
22.10.2025Amazon BuyUBS AG
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
