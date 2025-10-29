Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Amazon zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 230,07 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 232,80 USD. Bei 231,73 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.472.856 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.
Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 258,63 USD.
Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,98 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,69 USD je Amazon-Aktie.
Nachrichten zu Amazon
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
