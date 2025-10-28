Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts
Die Aktie von Amazon zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Amazon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 226,91 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr bei 226,91 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 228,59 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 226,22 USD. Mit einem Wert von 228,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.095.457 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 28,80 Prozent wieder erreichen.
Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,63 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 167,70 Mrd. USD gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Am 29.10.2026 wird Amazon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,69 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten
Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen