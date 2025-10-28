DAX24.314 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.708 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,29 -2,2%Gold3.959 -0,8%
Aktie im Blick

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

28.10.25 16:08 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

Die Aktie von Amazon zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Amazon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 226,91 USD.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr bei 226,91 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 228,59 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 226,22 USD. Mit einem Wert von 228,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.095.457 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 28,80 Prozent wieder erreichen.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 167,70 Mrd. USD gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Am 29.10.2026 wird Amazon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,69 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
08:06Amazon BuyUBS AG
22.10.2025Amazon BuyUBS AG
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:06Amazon BuyUBS AG
22.10.2025Amazon BuyUBS AG
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

