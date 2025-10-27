Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Nachmittag fester

Kurs der Amazon

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 226,92 USD zu.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 226,92 USD. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 228,40 USD. Bei 227,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.773.544 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 28,80 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,63 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 31.07.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 147,98 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,69 USD je Amazon-Aktie.

