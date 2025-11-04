AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 255,26 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 255,26 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 247,40 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.334.222 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,05 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 4,41 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,03 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,00 USD.

Am 05.08.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 7,69 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 6,82 Mrd. USD umsetzen können.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

