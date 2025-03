AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 99,17 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 99,17 USD zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 99,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 881.030 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. 129,19 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,89 USD am 05.03.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 160,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,66 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,17 Mrd. USD in den Büchern standen.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,69 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

