AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 231,97 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 231,97 USD ab. Bei 227,92 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 233,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.197.606 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei 241,20 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,98 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 203,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,00 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 7,69 Mrd. USD gegenüber 5,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 04.11.2025 gerechnet. AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

