AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 105,30 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 105,30 USD ab. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 104,34 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.752.010 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei 187,65 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 78,21 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,75 USD. Dieser Wert wurde am 12.03.2025 erreicht. Mit Abgaben von 10,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,66 Mrd. USD im Vergleich zu 6,17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,68 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

