AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 107,06 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 107,06 USD. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 107,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 107,73 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 886.686 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2025 bei 106,50 USD. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 0,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,41 USD je Aktie verdient. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,66 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 06.05.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 4,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

