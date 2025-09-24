AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagabend verlustreich
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 159,18 USD.
Um 20:08 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 159,18 USD ab. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 154,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.446.634 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 186,64 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,25 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,49 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 108,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 7,69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|22.04.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.01.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|22.02.2022
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|02.02.2022
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|22.04.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.07.2017
|AMD (Advanced Micro Devices) Underweight
|Barclays Capital
|07.07.2015
|AMD Sell
|UBS AG
|23.08.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) underperform
|Macquarie Research
|23.07.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) underperform
|Macquarie Research
|11.07.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) sell
|Goldman Sachs Group Inc.
