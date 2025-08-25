AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 166,31 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 166,31 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 169,75 USD. Bei 168,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.117.020 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 12,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,69 Mrd. USD – ein Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,91 USD je Aktie aus.

