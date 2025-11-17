American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gibt am Abend ab

DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1590 -0,3%Öl64,08 -0,3%Gold4.040 -1,0%
Blick auf Aktienkurs

17.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von American Express gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die American Express-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 345,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
304,40 EUR -3,10 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 345,53 USD. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 345,05 USD nach. Mit einem Wert von 356,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 126.613 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 377,18 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 9,16 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 36,14 Prozent sinken.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,09 USD je American Express-Aktie.

Am 17.10.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,57 Mrd. USD im Vergleich zu 18,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 15,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

