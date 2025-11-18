American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 342,08 USD zu.

Das Papier von American Express legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 342,08 USD. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 343,09 USD. Bei 336,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 234.079 American Express-Aktien.

Bei 377,18 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,26 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 220,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 35,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 17.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 20,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,43 USD je American Express-Aktie.

