American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken American Express am Nachmittag auf rotes Terrain

18.11.25 16:08 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken American Express am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von American Express. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 337,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
290,90 EUR -13,50 EUR -4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die American Express-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 337,10 USD abwärts. In der Spitze büßte die American Express-Aktie bis auf 336,68 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 336,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 57.960 American Express-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 377,18 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 11,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 34,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,09 USD.

American Express gewährte am 17.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 20,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,43 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
11.01.2018American Express Equal WeightBarclays Capital
27.04.2017American Express NeutralInstinet
21.04.2017American Express NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2016American Express NeutralD.A. Davidson & Co.
11.03.2016American Express Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2016American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
22.01.2016American Express UnderperformRBC Capital Markets
26.10.2015American Express SellUBS AG
17.04.2015American Express UnderperformRBC Capital Markets
07.04.2015American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen