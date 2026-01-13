DAX25.308 -0,4%Est506.017 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,06 +0,9%Gold4.635 +1,1%
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro

14.01.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
49,02 EUR 0,65 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:18 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

