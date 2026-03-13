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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Teamviewer auf 'Equal Weight' - Ziel 5 Euro

16.03.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
4,59 EUR -0,04 EUR -0,86%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TeamViewer von 7 auf 5 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Es sei zu früh, für den europäischen Softwaresektor den Boden auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stuft er wegen der KI-Risiken ab./ag/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT

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Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
08:51TeamViewer Equal WeightBarclays Capital
24.02.2026TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.02.2026TeamViewer Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.02.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
10.02.2026TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
10.02.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
10.02.2026TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
09.01.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:51TeamViewer Equal WeightBarclays Capital
24.02.2026TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.02.2026TeamViewer Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026TeamViewer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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