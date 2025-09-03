DAX23.691 +0,4%ESt505.330 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,78 -0,9%Gold3.543 -0,5%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt RWE auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 41 Euro

04.09.25 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
34,54 EUR 0,57 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von RWE von 39 auf 41 Euro angehoben und die Papiere von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analystin Deepa Venkateswaran begründete dies am Mittwochnachmittag mit höherem Vertrauen in die Disziplin der Essener bei der Mittelverwendung. Aktienrückkäufe seien eine attraktive Option, sollten sich anderweitig nicht die richtigen Chancen ergeben. Zudem verbessere sich die Lage der Branche und es gebe kurzfristige Kurstreiber für RWE: die Erneuerbare-Energien-Auktionierung in Großbritannien sowie in Deutschland die Gaskraftwerks-Auktionierung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 04:45 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:21RWE OutperformBernstein Research
03.09.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
