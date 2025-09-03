ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt RWE auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 41 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von RWE von 39 auf 41 Euro angehoben und die Papiere von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analystin Deepa Venkateswaran begründete dies am Mittwochnachmittag mit höherem Vertrauen in die Disziplin der Essener bei der Mittelverwendung. Aktienrückkäufe seien eine attraktive Option, sollten sich anderweitig nicht die richtigen Chancen ergeben. Zudem verbessere sich die Lage der Branche und es gebe kurzfristige Kurstreiber für RWE: die Erneuerbare-Energien-Auktionierung in Großbritannien sowie in Deutschland die Gaskraftwerks-Auktionierung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 04:45 / UTC
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
