Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
VW-Aktie gibt nach: Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA VW-Aktie gibt nach: Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA
DAX legt nach neuem Allzeithoch Verschnaufpause ein - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick DAX legt nach neuem Allzeithoch Verschnaufpause ein - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt TKMS auf 'Market-Perform' - Ziel 67 Euro

06.01.26 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
73,55 EUR 1,70 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 67 Euro gesenkt. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall ist in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, bei Leonardo bleibt er auf "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch, da sie nach dem Rücksetzer mittlerweile fairer bewertet erschienen. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

