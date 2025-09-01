DAX23.740 +0,6%ESt505.338 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1731 +0,1%Öl66,65 +1,5%Gold3.612 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200 DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Wolters Kluwer auf 'Outperform' trotz Zielsenkung

08.09.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolters Kluwer N.V.
110,60 EUR 2,10 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien von Wolters Kluwer zwar von 160 auf 140 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Für Wolters Kluwer wird er in seiner am Montag vorliegenden Analyse optimistischer, nachdem sich das Verhältnis von Chancen und Risiken positiv verändert habe./tih/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wolters Kluwer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolters Kluwer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

DatumRatingAnalyst
09:16Wolters Kluwer OutperformBernstein Research
02.09.2025Wolters Kluwer NeutralUBS AG
30.07.2025Wolters Kluwer Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Wolters Kluwer NeutralUBS AG
21.07.2025Wolters Kluwer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:16Wolters Kluwer OutperformBernstein Research
12.05.2025Wolters Kluwer BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.05.2025Wolters Kluwer BuyUBS AG
26.03.2025Wolters Kluwer BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2025Wolters Kluwer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Wolters Kluwer NeutralUBS AG
30.07.2025Wolters Kluwer Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Wolters Kluwer NeutralUBS AG
21.07.2025Wolters Kluwer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Wolters Kluwer Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2011Wolters Kluwer sellCitigroup Corp.
12.05.2005Wolters Kluwer: Underweight JP Morgan
10.05.2005Wolters Kluwer: Underperform Goldman Sachs
04.03.2005Wolters Kluwer: Underperform Goldman Sachs
24.01.2005Wolters Kluwer: UnderweightJP Morgan

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wolters Kluwer N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen