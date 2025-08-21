DAX24.304 ±0,0%ESt505.475 +0,2%Top 10 Crypto15,89 +1,4%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.262 +0,5%Euro1,1600 -0,1%Öl67,43 -0,4%Gold3.331 -0,3%
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Outperform'

22.08.25 12:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 104 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei von Integrationskosten für Übernahmen und einem schwachen Festivalgeschäft geprägt gewesen, schrieb Annick Maas in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Den Ausblick habe das Unternehmen betätigt, kalkuliere nun aber mit den unteren Bereichen seiner Zielspannen. Die Expertin passte ihre Schätzungen entsprechend nach unten an. Sie geht aber davon aus, dass steigende Ticketpreise die Umsatzentwicklung antreiben sollten. Die Ergebnisentwicklung könnte vom Fanartikelgeschäft und möglichen Zukäufen profitieren./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 20:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
11:36CTS Eventim OutperformBernstein Research
09:31CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
09:01CTS Eventim BuyUBS AG
08:01CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
