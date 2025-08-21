ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Outperform'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 104 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei von Integrationskosten für Übernahmen und einem schwachen Festivalgeschäft geprägt gewesen, schrieb Annick Maas in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Den Ausblick habe das Unternehmen betätigt, kalkuliere nun aber mit den unteren Bereichen seiner Zielspannen. Die Expertin passte ihre Schätzungen entsprechend nach unten an. Sie geht aber davon aus, dass steigende Ticketpreise die Umsatzentwicklung antreiben sollten. Die Ergebnisentwicklung könnte vom Fanartikelgeschäft und möglichen Zukäufen profitieren./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 20:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu CTS Eventim
Analysen zu CTS Eventim
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
