ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Fresenius-Ziel auf 53 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius (Fresenius SECo) von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften solide ausfallen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ihre Ziele sollte Fresenius mindestens bestätigen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:56
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:56
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen