ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Fresenius-Ziel auf 53 Euro - 'Buy'

27.10.25 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
49,19 EUR 0,14 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius (Fresenius SECo) von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften solide ausfallen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ihre Ziele sollte Fresenius mindestens bestätigen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
09:56Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
