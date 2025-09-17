ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Puma auf 22,50 Euro - 'Halten'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma (PUMA SE) von 21 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Pinault-Familie hoffe laut "Manager Magazin" auf einen Verkauf ihres Anteils am Sportartikelhersteller für 40 Euro je Aktie, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Schwäche der Marke Puma und der geringen Visibilität der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung hält Maul einen deutlich niedrigeren Wert für fair./niw/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:53 / MESZ
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:01
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|12:31
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|PUMA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:01
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|12:31
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|PUMA SE Reduce
|Baader Bank
|28.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen