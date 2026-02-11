DAX25.145 +1,2%Est506.087 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1885 +0,1%Öl69,70 +0,1%Gold5.077 -0,1%
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 71 Euro

12.02.26 10:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Ergebniskonsens für 2026 dürfte prozentual zweistellig sinken, schrieb Christian Frenes am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. An der Ausschüttungspolitik habe sich allerdings nichts geändert, hob er hervor./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

