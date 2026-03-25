Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 50,05 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analystin Eunice Lee beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer sich verändernden Nachfrage in der globalen Autobranche, wenn die Ölpreise über einen längeren Zeitraum hoch bleiben sollten. Sie erwarteten dadurch einen Schub für chinesische E-Autohersteller und japanische Hybridfahrzeuge. Gegenwind sieht sie vor allem für "Spritfresser" aus den USA. Hohe Kraftstoffkosten dürften die Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigen, sofern erschwingliche Modelle verfügbar seien und die Hybridnutzung weiter steigen werden. Erste Anzeichen für diese Entwicklung seien bereits erkennbar./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
51,88 €
|Abst. Kursziel*:
17,58%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
52,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
|
Analyst Name:
Eunice Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|13:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research