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Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

13:56 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analystin Eunice Lee beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer sich verändernden Nachfrage in der globalen Autobranche, wenn die Ölpreise über einen längeren Zeitraum hoch bleiben sollten. Sie erwarteten dadurch einen Schub für chinesische E-Autohersteller und japanische Hybridfahrzeuge. Gegenwind sieht sie vor allem für "Spritfresser" aus den USA. Hohe Kraftstoffkosten dürften die Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigen, sofern erschwingliche Modelle verfügbar seien und die Hybridnutzung weiter steigen werden. Erste Anzeichen für diese Entwicklung seien bereits erkennbar./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
51,88 €		 Abst. Kursziel*:
17,58%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
52,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
Analyst Name:
Eunice Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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