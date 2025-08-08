ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 2039 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Importzölle hätten dazu geführt, dass der Zahlungsabwickler die Erwartungen verfehlt und die Geschäftsziele gesenkt habe, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.2024
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen