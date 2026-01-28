DAX25.075 -0,8%Est506.056 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,29 +1,4%Gold4.992 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus nach Zahlen auf 'Hold'

19.02.26 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188,66 EUR -12,34 EUR -6,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Zahlen mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides Jahr 2025 hinter sich, wobei insbesondere die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses trotz des Lageraufbaus positiv gewesen sei, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
11:51Airbus SE BuyUBS AG
10:01Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:26Airbus SE OutperformBernstein Research
09:01Airbus SE OverweightBarclays Capital
08:56Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:56Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
12.01.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

