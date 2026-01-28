ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus nach Zahlen auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Zahlen mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides Jahr 2025 hinter sich, wobei insbesondere die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses trotz des Lageraufbaus positiv gewesen sei, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT
