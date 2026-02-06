ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 600 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) mit Blick auf Ausschüttungen für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Unter dem Strich beliefen sich die Dividendenzahlungen und die Aktienrückkäufe auf 5,3 Milliarden Euro, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das decke sich in etwa mit der Konsensschätzung. Allerdings sorge die getroffene Aufteilung für eine höhere Qualität der Ausschüttungen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
