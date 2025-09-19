ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 40 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG (Porsche) von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

