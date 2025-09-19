DAX23.639 -0,2%ESt505.455 -0,1%Top 10 Crypto15,58 -2,6%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin96.172 -2,1%Euro1,1743 ±-0,0%Öl67,19 +0,8%Gold3.710 +0,7%
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 40 Euro - 'Hold'

22.09.25 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,83 EUR -1,72 EUR -4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG (Porsche) von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
08:01Porsche HoldJefferies & Company Inc.
20.09.2025Porsche HoldJefferies & Company Inc.
20.09.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
19.09.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Porsche HoldJefferies & Company Inc.
20.09.2025Porsche HoldJefferies & Company Inc.
20.09.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
19.09.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

