Porsche Aktie News: Porsche am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 43,56 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 43,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,03 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 529.368 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 72,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 10,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 47,63 EUR.

Am 30.07.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

