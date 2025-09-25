Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 42,91 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 42,91 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 43,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.286 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 74,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,76 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,04 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 30.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 23.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,325 EUR je Aktie.

