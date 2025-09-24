Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Mittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 42,75 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 42,75 EUR. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,23 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 228.325 Porsche vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 43,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 7,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,04 EUR für die Porsche vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche vz.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 0,325 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

