Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Porsche vz. Zuletzt ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 42,87 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 42,87 EUR nach oben. Bei 43,23 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.596 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 7,67 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,04 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,45 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren. Am 23.10.2026 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,325 EUR je Aktie belaufen.

