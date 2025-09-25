Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Freitagmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 42,60 EUR zu.

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 42,60 EUR. Die Porsche vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 120.763 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 76,06 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 7,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche vz-Aktie wird bei 46,04 EUR angegeben.

Porsche vz gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 23.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,325 EUR je Aktie belaufen.

