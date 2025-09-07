Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 43,57 EUR.

Das Papier von Porsche befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 43,57 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 43,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 144.786 Porsche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 75,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,14 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,63 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,98 Prozent verringert.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

