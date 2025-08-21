DAX 24.363 +0,3%ESt50 5.488 +0,5%Top 10 Crypto 16,50 +5,3%Dow 45.722 +2,1%Nas 21.461 +1,7%Bitcoin 99.529 +2,8%Euro 1,1721 +1,0%Öl 67,66 +0,0%Gold 3.371 +1,0%
Porsche Aktie

Porsche Aktien-Sparplan
46,75 EUR +0,28 EUR +0,60 %
STU
Marktkap. 42,65 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

RBC Capital Markets

Porsche Sector Perform

17:01 Uhr
Porsche Sector Perform
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,75 EUR 0,28 EUR 0,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche Sector Perform

Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
47,03 €		 Abst. Kursziel*:
-8,57%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
46,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,02%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

17:01 Porsche Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.25 Porsche Hold Warburg Research
06.08.25 Porsche Verkaufen DZ BANK
04.08.25 Porsche Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 Porsche Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

