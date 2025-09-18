Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Freitagvormittag

So entwickelt sich Porsche

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,14 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 44,14 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 44,26 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.453 Porsche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 10,33 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,63 EUR je Porsche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

