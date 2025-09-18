Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Freitagvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,14 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 44,14 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 44,26 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.453 Porsche-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 10,33 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,63 EUR je Porsche-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie
So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen
Porsche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|04.08.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Porsche Hold
|Warburg Research
|31.07.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|Porsche Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Porsche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
|02.10.2023
|Porsche Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen