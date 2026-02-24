DAX25.077 +0,4%Est506.154 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1785 +0,1%Öl71,15 -0,1%Gold5.174 +0,6%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 53,60 Euro

25.02.26 10:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,57 EUR -1,79 EUR -3,55%
News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius (Fresenius SECo) mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick dürfte mit leichter Enttäuschung aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Letztlich sei er aber eher konservativ./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT

DatumRatingAnalyst
11:06Fresenius SECo BuyUBS AG
09:46Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
09:31Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:11Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
