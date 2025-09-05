ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 46,50 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Den Deal, die Amprion-Anteile in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen einzubringen, bewertete Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung als komplex. Unter Anlegern dürfte er aber gut ankommen. Für den Übertragungsnetzbetreiber werde eine Finanzierungsvereinbarung gesichert und gleichzeitig bleibe die Perspektive für zukünftiges Wachstum erhalten./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
