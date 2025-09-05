DAX23.746 +0,6%ESt505.346 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl66,78 +1,7%Gold3.617 +0,9%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 46,50 Euro

08.09.25 11:19 Uhr
RWE AG St.
35,48 EUR 0,47 EUR 1,34%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Den Deal, die Amprion-Anteile in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen einzubringen, bewertete Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung als komplex. Unter Anlegern dürfte er aber gut ankommen. Für den Übertragungsnetzbetreiber werde eine Finanzierungsvereinbarung gesichert und gleichzeitig bleibe die Perspektive für zukünftiges Wachstum erhalten./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
10:21RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:46RWE BuyJefferies & Company Inc.
08:16RWE OutperformBernstein Research
05.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
