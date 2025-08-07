DAX24.135 -0,1%ESt505.353 +0,1%Top 10 Crypto16,71 +2,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.476 +2,0%Euro1,1654 +0,1%Öl66,16 -0,2%Gold3.359 -1,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1245 Pence - 'Overweight'

11.08.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,50 EUR -0,16 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1040 auf 1245 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Triebwerksbauer an. Dessen erstes Geschäftshalbjahr sei außergewöhnlich stark verlaufen./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 03:09 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

