ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Evonik auf 21,50 Euro - 'Overweight'

11.09.25 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
15,93 EUR -0,18 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 22,40 auf 21,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Mittwochabend in einem Ausblick auf den nächsten Quartalsbericht seine Schätzungen für den Chemiekonzern. Evonik-Chef Christian Kullmann habe in einem Webinar nach dem ordentlichen April von einem deutlichen Nachfragedämpfer im Mai und Juni gesprochen. Im bisherigen dritten Quartal sei noch keine Belebung festzustellen. Die Ergebnisentwicklung liege unter dem Vorquartal./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 20:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

