ANALYSE-FLASH: RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 78 Dollar

10.02.26 15:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
64,39 EUR -1,05 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Das Zahlenwerk des Getränkekonzerns sei gut ausgefallen, aber möglicherweise nicht gut genug, um die Aktie kurzfristig zu stützen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST

mehr Analysen