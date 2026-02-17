DAX 25.130 +0,5%ESt50 6.051 +0,5%MSCI World 4.517 +0,2%Top 10 Crypto 8,8200 +0,8%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.748 +1,4%Euro 1,1835 -0,1%Öl 67,69 +0,5%Gold 4.927 +1,0%
Coca-Cola Aktie

67,21 EUR +0,08 EUR +0,12 %
STU
79,62 USD +0,03 USD +0,03 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 286 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

Barclays Capital

Coca-Cola Overweight

08:21 Uhr
Coca-Cola Overweight
Coca-Cola Co.
67,21 EUR 0,08 EUR 0,12%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 83 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Management habe eine überzeugende und klare Präsentation zur Wachstumsstrategie des Softdrink-Riesen gegeben, schrieb Lauren Lieberman am Dienstagabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 83,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 79,56		 Abst. Kursziel*:
4,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 79,62		 Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
Analyst Name:
Lauren Lieberman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 85,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

08:21 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
17.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
11.02.26 Coca-Cola Buy UBS AG
11.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

finanzen.net Abschied einer Ära Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola präsentiert sich am Dienstagabend stärker
BNP Paribas Gold/Silber, Siemens, Siemens Energy, Mercedes-Benz, Telekom, Coca-Cola - Ausblick mit Egmond Haidt
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer
finanzen.net Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag leichter
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer
MotleyFool 6 Reasons to Buy Coca-Cola Stock Like There's No Tomorrow
Zacks Coca-Cola Hits 52-Week High: Should You Buy the Stock Now or Wait?
MotleyFool Coca-Cola Stock Is Interesting, But Here's What I'd Buy Instead
Benzinga Coca-Cola Moves Higher On Confidence In Long-Term Demand Trends
MotleyFool Why Coca-Cola Was Falling Today
Benzinga Coca-Cola Earnings Put Consumer Staples ETFs Back In Spotlight — Defensive Haven Or Growth Lag?
Benzinga Coca-Cola Company Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Coca-Cola Q4 Earnings Beat Estimates, Stock Falls on Revenues Miss
