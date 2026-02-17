Coca-Cola Aktie
Marktkap. 286 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 83 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Management habe eine überzeugende und klare Präsentation zur Wachstumsstrategie des Softdrink-Riesen gegeben, schrieb Lauren Lieberman am Dienstagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 83,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 79,56
|Abst. Kursziel*:
4,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 79,62
|Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
|
Analyst Name:
Lauren Lieberman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 85,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|08:21
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.