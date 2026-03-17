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RBC Capital Markets

Coca-Cola Outperform

08:56 Uhr
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 87,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 77,58		 Abst. Kursziel*:
12,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 77,70		 Abst. Kursziel aktuell:
11,97%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:56 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
16.03.26 Coca-Cola Buy Jefferies & Company Inc.
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