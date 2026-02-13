DAX 24.998 +0,8%ESt50 6.022 +0,7%MSCI World 4.513 +0,1%Top 10 Crypto 8,7535 -0,7%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.016 -2,0%Euro 1,1852 +0,0%Öl 67,31 -1,9%Gold 4.881 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street beendet Handel stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Microsoft, Danaher, Masimo, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Dürr-Aktie zieht an: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie zieht an: Mehr verdient als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Coca-Cola Aktie

Kaufen
Verkaufen
Coca-Cola Aktien-Sparplan
67,13 EUR +1,24 EUR +1,88 %
STU
79,48 USD -0,12 USD -0,14 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 285,71 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850663

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US1912161007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KO

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

21:41 Uhr
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
67,13 EUR 1,24 EUR 1,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einer Konsumgüterkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Dort habe der Getränkekonzern ein aus Investorensicht neues strategisches Rahmenkonzept vorgestellt, schrieb Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit diesem wolle das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von vier bis sechs Prozent sicherstellen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:31 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 83,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 79,52		 Abst. Kursziel*:
4,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 79,48		 Abst. Kursziel aktuell:
4,43%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 84,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

21:41 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
11.02.26 Coca-Cola Buy UBS AG
11.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

finanzen.net Performance unter der Lupe Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren verdient
BNP Paribas Gold/Silber, Siemens, Siemens Energy, Mercedes-Benz, Telekom, Coca-Cola - Ausblick mit Egmond Haidt
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola gewinnt am Freitagabend an Boden
finanzen.net Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer
finanzen.net Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag leichter
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer
finanzen.net Stabiler Handel: Dow Jones pendelt am Mittwochmittag um Schlusskurs des Vortages
MotleyFool 6 Reasons to Buy Coca-Cola Stock Like There's No Tomorrow
Zacks Coca-Cola Hits 52-Week High: Should You Buy the Stock Now or Wait?
MotleyFool Coca-Cola Stock Is Interesting, But Here's What I'd Buy Instead
Benzinga Coca-Cola Moves Higher On Confidence In Long-Term Demand Trends
MotleyFool Why Coca-Cola Was Falling Today
Benzinga Coca-Cola Earnings Put Consumer Staples ETFs Back In Spotlight — Defensive Haven Or Growth Lag?
Benzinga Coca-Cola Company Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Coca-Cola Q4 Earnings Beat Estimates, Stock Falls on Revenues Miss
RSS Feed
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen