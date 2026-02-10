DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.091 -0,1%Bitcoin 56.121 -3,0%Euro 1,1893 +0,0%Öl 69,76 +1,0%Gold 5.084 +1,2%
Siemens Energy SAP Rheinmetall Gerresheimer BASF Lufthansa NVIDIA Deutsche Telekom Commerzbank Microsoft Amazon Allianz DroneShield Bayer Novo Nordisk
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Nach US-Arbeitsmarktdaten: DAX beendet Handel im Minus - 25.000-Punkte-Marke rückt in die Ferne Nach US-Arbeitsmarktdaten: DAX beendet Handel im Minus - 25.000-Punkte-Marke rückt in die Ferne
TKMS-Aktie schwächer: Marineschiffbauer schraubt Umsatzprognose nach oben TKMS-Aktie schwächer: Marineschiffbauer schraubt Umsatzprognose nach oben
Coca-Cola Aktie

66,26 EUR +1,61 EUR +2,49 %
STU
78,91 USD +2,09 USD +2,72 %
BTT
Marktkap. 281,44 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

DZ BANK

Coca-Cola Kaufen

17:36 Uhr
Coca-Cola Kaufen
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
66,26 EUR 1,61 EUR 2,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola nach Zahlen von 82 auf 84 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Getränkehersteller habe "solide Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, die weitgehend im Rahmen der Erwartungen lagen", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konkurrenz im Getränke- und Nahrungsmittelbereich sei vor allem mit Blick auf die organische Top-Line-Wachstumsdynamik spürbar auf Abstand gehalten worden. Ungeachtet dessen sei der "quantitative 'Reporting-Cocktail' ohne den gewohnten 'Coca-Cola-Glamour'" dahergekommen./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

Analysen zu Coca-Cola Co.

17:36 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
15:51 Coca-Cola Buy UBS AG
14:01 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

